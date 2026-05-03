Москва3 маяВести.Надежды оппонентов России одержать над ней победу смехотворны, заявил в интервью ИС "Вести" член Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, ректор Российского православного университета (РПУ) Александр Щипков.
По его словам, в генетике русского человека заложена победа: духовная, мистическая, историческая. Следовательно, и в нынешнем противостоянии с Западом и Европой Россия непобедима, считает Щипков.
Победа для нас, россиян – это не цель, как бы странно это ни звучало. Победа для нас – это состояние, и мы живем в состоянии победы, потому что для нас победа – это Великая Победа 1945 года, которая теснейшим образом сплетается с пасхальной христовой победой над смертью. И вот это ощущение победы, которое, с одной стороны, – военное достижение, с другой стороны – это победа мистическая, духовная над самим собой, над своим грехом. И с этой точки зрения мы все дети победы. Россия и победа в моем сознании – это синонимы. И поэтому, когда наши оппоненты лелеют надежду, что они когда-то смогут победить Россию, эти надежды просто смехотворныотметил Александр Щипков