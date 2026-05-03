Москва3 мая Вести.Надежды оппонентов России одержать над ней победу смехотворны, заявил в интервью ИС "Вести" член Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, ректор Российского православного университета (РПУ) Александр Щипков.

По его словам, в генетике русского человека заложена победа: духовная, мистическая, историческая. Следовательно, и в нынешнем противостоянии с Западом и Европой Россия непобедима, считает Щипков.