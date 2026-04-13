Москва13 апр Вести.На благотворительном вечере в честь 50-летнего юбилея официального представителя МИД РФ Марии Захаровой удалось собрать много пожертвований для храма Архангела Михаила в подмосковном селе Тараканово (Солнечногорск). Об этом дипломат рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

По ее словам, много людей хотели поздравить ее с днем рождения, но брать подарки она не имела права из-за своей должности, поэтому решила организовать благотворительный вечер.

Я чиновник, … я не имею права брать подарки и к этому очень так щепетильно отношусь. И вдруг мне пришла в голову потрясающая мысль … провести вечер благотворительный. И мы так и сделали. Посвящен он был сбору средств храму… И люди могли дарить не мне что-то, а переводить деньги на храм. И многое собрали. Кстати говоря, не только деньгами. Многие сказали, что что-то принесут, что-то отремонтируют и так далее рассказала она

Также Захарова сообщила, что никогда не отмечает свои дни рождения по-особенному, а празднует в узком семейном кругу.