Турбизнес на востоке Латвии пришел в упадок из-за украинских дронов Reuters: туристы боятся ездить в Латвию из-за боязни украинских дронов

Москва10 июн Вести.Туристы стали массово отказываться от поездок на восток Латвии из-за риска появления беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Reuters.

Из-за того, что туристам приходится искать укрытие от украинских ударных беспилотников, они стараются держаться подальше, и около 500 малых предприятий, зависящих от туризма, испытывают финансовые трудности говорится в публикации

По данным агентства, с отменой бронирований столкнулись уже около 85% малых предприятий. Так, например, впервые за последние несколько лет, пустует гостевой дом Birdwhistles, который находится в 50 км от границы с Россией.

Отмечается, что на протяжении двух недель в регионе было спокойно, что дало надежду на улучшение ситуации. Однако 8 июня французский истребитель НАТО сбил очередной дрон над территорией Латвии.