Зюганов: Куба - пример для всех по борьбе с империализмом

Москва22 апр Вести.Куба показывает всему миру пример того, как надо бороться с империализмом. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил лидер "КПРФ" Геннадий Зюганов.

Он добавил, что островное государство является светочем социализма, свободы и мужества.

Куба – это светоч социализма, свободы, мужества и справедливости. Это морально, этический пример для всех, рядом с такой акулой в 90 милях 60 лет борются. Недавно Лула [да Силва], президент Бразилии сказал: "Отстаньте от Кубы, американцы! Что вы обнаглели? Как вы можете окружить остров и не давать возможность привезти даже энергоносители? Вы людоеды!" И он прав абсолютно. Несмотря на все заявления о правах человека. Какие там права? Это мерзость и мрак заявил Зюганов

Ранее Зюганов оценил экономическую обстановку в стране. По его мнению, ситуация требует срочных реформ.