В Подмосковье начался совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ

Пленум КПРФ стартовал в Подмосковье В Подмосковье начался совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ

Москва25 апр Вести.Третий совместный пленум Центрального комитета (ЦК) и Центральной контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК) КПРФ стартовал в подмосковном оздоровительном комплексе "Снегири".

Открыл партийный форум лидер партии Геннадий Зюганов, отметив, что в мероприятии принимают участие более 600 человек.

Итак, начинаем работу пленума. Из 207 избранных членов ЦК присутствуют 179, из 162 кандидатов 98, из 37 членов центральной контрольной комиссии 33 сказал Зюганов

В повестке заседания – обсуждение программы партии, подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год и утверждение бюджета на 2026 год.

Участники пленума также почтили минутой молчания память ушедших членов партии и воинов-коммунистов, погибших в ходе специальной военной операции.

Ранее Зюганов рассказал о программе партийного пленума. По его словам, главной темой станет победа над фашизмом на Украине.