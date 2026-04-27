Москва27 апр Вести.На пленуме ЦК КПРФ 25 апреля лидер партии Геннадий Зюганов частично прояснил, кто может составить основу будущей думской фракции в 2026 году. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на три источника, близких к руководству партии.

Отмечается, что Зюганов фактически разделил проверенных партийцев на три группы. Один из собеседников охарактеризовал этот список как консервативный, но допустил, что неожиданные решения возможны на партийном съезде, предварительно намеченном на 20 июня.

Первую группу Зюганов описал как тех, кто способен в любой момент сформировать "правительство народного доверия". Он сообщил, что право войти в такой состав подтвердили 26 человек.

В эту категорию попали, в том числе, депутаты, которые в 2021 году входили в число 14 кандидатов общефедеральной части партийного списка (в ней может быть до 15 человек, и они гарантированно получают мандаты). Тогда список возглавлял сам Зюганов. Среди названных - первый вице-спикер Госдумы и первый зампред ЦК Иван Мельников, заместитель Зюганова Владимир Кашин, координатор фракции в нижней палате Николай Коломейцев, бывший кандидат в президенты Николай Харитонов, космонавт Светлана Савицкая, первый зампред ЦК Юрий Афонин, а также его заместители Дмитрий Новиков и Леонид Калашников.

В первый эшелон также включены депутаты Олег Смолин, Казбек Тайсаев, бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко, Николай Арефьев, Сергей Обухов, Нина Останина, Алексей Куринный, Николай Иванов, Николай Васильев, генерал-лейтенант Виктор Соболев, Вячеслав Мархаев, Юрий Синельщиков, Николай Осадчий и Ольга Алимова. За исключением Тайсаева и Куринного, в 2021 году они избирались по региональным спискам, а не по общефедеральной части.

После "первого эшелона" Зюганов перешел ко второй группе, куда отнес тех, кто, по его словам, уже приобрел большой политический и жизненный опыт. В нее вошли сенатор от Орловской области Василий Иконников, депутаты Госдумы Владислав Егоров (получивший мандат в 2023 году после досрочного прекращения полномочий Владимира Блоцкого), Сергей Казанков (бывший руководитель СПК "Звениговский"), Евгений Бессонов, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, Алексей Корниенко и Вадим Кумин, который в 2021 году баллотировался по общефедеральному списку партии.

В завершение Зюганов обозначил и третью группу, в которую, по его словам, входят политики, "все увереннее заявляющие о себе". В этот список он отнес ряд относительно молодых депутатов разных уровней.