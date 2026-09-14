Памфилова: пропускающих дебаты кандидатов в депутаты могут не избрать в ГД

"Будет щелчок по носу": Памфилова о пропускающих дебаты кандидатов в ГД Памфилова: пропускающих дебаты кандидатов в депутаты могут не избрать в ГД

Москва14 сен Вести.Кандидаты в депутаты Госдумы, которые пропускают предвыборные дебаты, могут лишиться доверия избирателей. Такое мнение выразила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она отметила, что государство специально предоставляет кандидатам в депутаты время на общение с избирателями, дает возможность заручиться их голосами. По словам Памфиловой, отказываясь от дебатов, эти люди рискуют проиграть выборы.

А если человек пренебрегает, значит, ну какой он депутат? Я думаю, что таких людей никто и не изберет. Поэтому это им будет хороший щелчок по носу цитирует Памфилову ТАСС

Выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября 2026 года. В федеральный бюллетень включены 10 партий: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", Партия прямой демократии, "Зеленые", "Родина", Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".

Ранее сообщалось, что на Камчатке проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ и заксобрание региона. Свою волю уже выразили свыше 7 тысяч избирателей.