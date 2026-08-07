ВЦИОМ привел данные об уровне доверия россиян Путину Опрос ВЦИОМ: более 72% россиян доверяют Путину

Москва7 авг Вести.Порядка 72,3% россиян во время опроса заявили о своем доверии президенту РФ Владимиру Путину. Такие данные привел аналитический центр ВЦИОМ.

Опрос проводился с 27 июля по 2 августа.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,3% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составляет 65,9% сказано в материалах ВЦИОМ

Согласно этой информации, деятельность правительства РФ положительно оценивают 44,8% респондентов, а премьер-министра РФ Михаила Мишустина - 46%. При этом о доверии Мишустину заявили 55,7% респондентов.

Также россияне высказали свое отношение к парламентским партиям. По данным ВЦИОМ, о поддержке "Единой России" заявили 32,1%. Уровень поддержки КПРФ составил 10,4%, ЛДПР - 9,3%, "Справедливой России" - 5,8%, "Новых людей" - 8,6%.

При этом, согласно этим данным, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяет 31%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 27,9%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,4%, а председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 12,3%.

В конце июля во ВЦИОМ сообщали, что уровень доверия Путину составил 70,6%.