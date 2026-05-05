ДОМ.РФ обеспечил ввод 6 млн кв. метров жилых площадей в Минводах Губернатор Владимиров отметил роль ДОМ.РФ в строительстве жилья в Кавминводах

Москва5 мая Вести.При поддержке ДОМ.РФ был обеспечен ввод жилых площадей на 6 млн квадратных метров в Кавказских Минеральных Водах. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он пояснил, что такие деньги было бы очень сложно аккумулировать без банковского участия.

Мы на базе банка собрали всех крупных наших инвесторов, которые работают на Кавказских Минеральных Водах. Они примерно представляют из себя потенциал по вводу жилых площадей порядка 6 млн квадратов. Здесь без участия банка ДОМ.РФ у нас бы ничего не получилось, потому что очень сложно такие деньги саккумулировать без банковского участия рассказал Владимиров

Ранее глава ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил о подписании договоров о льготном лизинге с/х техники для Северного Кавказа почти на 300 миллиардов рублей.