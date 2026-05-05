Лизинг с/х техники в России достиг почти 300 млрд рублей Мутко: лизинг с/х техники в России достиг почти 300 млрд рублей

Москва5 мая Вести.Соглашения с компаниями о льготном лизинге сельскохозяйственной техники для России достигли практически 300 миллиардов рублей. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Он добавил, что закупки техники по всей стране уже достигли 50 миллиардов рублей.

Нами уже подписано соглашение с лизинговыми компаниями практически на все 300 миллиардов. И уже где-то под 50 миллиардов техника приобретена по всей стране рассказал Мутко

Гендиректор ДОМ.РФ отметил большой потенциал Северного Кавказа, а также добавил, что развитие региона должно строиться на мастер-планах.

У Северного Кавказа огромный потенциал, обусловлено это географическим расположением, очень такой динамичной демографической ситуацией. Здесь проживает около 10,5 млн человек, 7% населения страны. Потенциал, в общем-то, очень огромен, и я его оцениваю очень высоко. Конечно, он должен развиваться на основании таких, скажем, стратегических планов развития. Мастер-план, который объединяет в себе и стратегию социально-экономического развития региона, и его градостроительный потенциал заявил Мутко

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что объем инвестиций в Северо-Кавказский федеральный округ в 2025 году составил 1,4 триллиона рублей.