Сальдо поделился планами строительства жилья в Херсонской области Сальдо рассказал о планах строительства жилья в Херсонской области

Москва3 июн Вести.Для решения задачи построения жилья в Херсонской области уже разработан мастер-план, включающий в себя возведение многоквартирных домов. Об этом ИС "Вести" рассказал глава региона Владимир Сальдо во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Сальдо подтвердил, что в области существует проблема нехватки удобного и комфортного жилья, и поделился планом ее решения.

Мы сейчас разработали с помощью Минстроя Российской Федерации… мастер-план развития Херсонской области, в котором определены опорные пункты населенные, где уже тоже разрабатывается детальная планировка этих населенных пунктов. И соответственно отведены большое количество, более 50 уже, участков под многоквартирное жилье. То есть мы планируем задачу потребностей в жилье решать... через реализацию строительных больших масштабных инфраструктурных проектов заявил глава региона

Ранее Сальдо рассказал, какой бизнес сможет преуспеть в Херсонской области. По словам чиновника, преимущество получат те, кто начинает что-то делать уже сейчас.