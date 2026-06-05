Сальдо: в Херсонской области в 2026 году ожидается рост урожая благодаря осадкам

Сальдо: Херсонская область ожидает рост урожая благодаря обильным осадкам Сальдо: в Херсонской области в 2026 году ожидается рост урожая благодаря осадкам

Москва5 июн Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион прогнозирует увеличение урожайности в 2026 году благодаря большому количеству осадков.

В последние 2 года после разрушения плотины еще и засуха ударила по Херсонской области. И эта засуха нарушила планы аграриев, урожайность резко уменьшилась, многие урожаи погибли. Благодаря поддержке правительства России были выделены субсидии, и аграрии устояли. В этом году, к счастью, урожайность, наверное, будет намного выше, потому что сезон более дождливый, земля в Херсонской области приобрела большой запас влаги за зиму сказал Сальдо ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума

При этом губернатор отметил, что последние 3 года аграрии постепенно переходят на менее влаголюбивые культуры из-за обмеления Северо-Крымского и Каховского каналов после разрушения плотины Каховской ГЭС.

"Меньше стали выращивать пшеницы, больше — других культур, связанных с меньшим потреблением воды. Например, рапс остается", — добавил глава региона.

6 июня 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, что привело к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Из-за этого стало невозможно орошать 344 тыс. гектаров сельхозугодий.