Москва5 июнВести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион прогнозирует увеличение урожайности в 2026 году благодаря большому количеству осадков.
В последние 2 года после разрушения плотины еще и засуха ударила по Херсонской области. И эта засуха нарушила планы аграриев, урожайность резко уменьшилась, многие урожаи погибли. Благодаря поддержке правительства России были выделены субсидии, и аграрии устояли. В этом году, к счастью, урожайность, наверное, будет намного выше, потому что сезон более дождливый, земля в Херсонской области приобрела большой запас влаги за зимусказал Сальдо ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума
При этом губернатор отметил, что последние 3 года аграрии постепенно переходят на менее влаголюбивые культуры из-за обмеления Северо-Крымского и Каховского каналов после разрушения плотины Каховской ГЭС.
"Меньше стали выращивать пшеницы, больше — других культур, связанных с меньшим потреблением воды. Например, рапс остается", — добавил глава региона.
6 июня 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, что привело к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Из-за этого стало невозможно орошать 344 тыс. гектаров сельхозугодий.