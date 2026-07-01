Москва1 июлВести.В Херсонской области было уничтожено более 100 гектаров урожая в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Он отметил, что под ударом оказалось фермерское хозяйство "Агро-Мир". Инцидент произошел в селе Гладковка Голопристанского округа.
ВСУ все чаще атакуют поля Херсонщины. … Огонь уничтожил более 100 гектаров урожаянаписал он в своем канале в MAX
Сальдо подчеркнул, что подобные поступки не имеют ничего общего с военными целями и являются очередным варварским преступлением против мирных жителей области.