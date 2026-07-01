Сальдо: огонь уничтожил более 100 га урожая в Херсонской области после атак ВСУ

В Херсонской области атака ВСУ привела к уничтожению свыше 100 га урожая Сальдо: огонь уничтожил более 100 га урожая в Херсонской области после атак ВСУ

Москва1 июл Вести.В Херсонской области было уничтожено более 100 гектаров урожая в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он отметил, что под ударом оказалось фермерское хозяйство "Агро-Мир". Инцидент произошел в селе Гладковка Голопристанского округа.

ВСУ все чаще атакуют поля Херсонщины. … Огонь уничтожил более 100 гектаров урожая написал он в своем канале в MAX

Сальдо подчеркнул, что подобные поступки не имеют ничего общего с военными целями и являются очередным варварским преступлением против мирных жителей области.