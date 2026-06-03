Сальдо: Херсонская область не успела набрать долги и не нуждается в списании

Херсонская область не нуждается в списании долгов, заявил Сальдо Сальдо: Херсонская область не успела набрать долги и не нуждается в списании

Москва3 июн Вести.Херсонская область не нуждается в процедуре списания задолженностей. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью информационной службе "Вести" сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

Отвечая на вопрос о списании задолженности по бюджетным кредитам российских регионов, губернатор отметил, что Херсонская область еще не успела их набрать. Сальдо также подчеркнул, что развитие региона стало возможным благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина и правительства.

Я тут себя чувствую поспокойнее по отношению к другим регионам, потому что у нас долгов-то еще нет. Да, мы еще не успели наработать долги. Мы, благодаря поддержке, которая по поручению президента в отношении воссоединенных субъектов осуществляется правительством Российской Федерации, имеем вот именно программу социально-экономического развития, которая подкреплена и финансами. То есть она финансируется за счет средств федерального бюджета сообщил Сальдо

Сальдо сообщил, что в области уже отремонтированы старые дороги и построены новые, ведется обновление всех инженерных систем обеспечения по жилищно-коммунальному направлению и в энергетической сфере.