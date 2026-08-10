Ощадбанк открыл Киеву кредитную линию на подготовку города к зиме

Киев взял кредит в банке на подготовку к зиме Ощадбанк открыл Киеву кредитную линию на подготовку города к зиме

Москва10 авг Вести.Кредитную линию для украинской столицы на подготовку к зиме открыл украинский государственный Ощадбанк ("Сберегательный банк"), сообщает банк на сайте. Кредит в 2,5 млрд гривен (55,7 млн долларов или 4,6 млрд рублей) выдан на финансирование обеспечения устойчивой работы объектов "Киевтеплоэнерго". Эта компания является основным поставщиком тепла для украинской столицы.

Кредитное соглашение рассчитано до 31 декабря 2028 года.

Выделенные средства весьма своевременны в условиях дефицита бюджета столицы отметил директор Департамента финансов Киевской городской администрации Владимир Репик

В банке подчеркнули, что кредит усилит возможности противостояния города возможным сбоям в подаче тепла и электроэнергии во время отопительного сезона 2026/2027 годов.

Выделенные по кредиту средства уже поступили в бюджет города.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что власти Киева плохо подготовили город к прошедшей зиме. Он также добавил, что планирует завершить конфликт Украины с Россией до прихода зимы.