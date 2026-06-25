Российская авиация разбомбила переправу ВСУ через Северский Донец ВС РФ ударом авиабомб уничтожили переправу через Северский Донец

Москва25 июн Вести.Воздушно-космические силы РФ при помощи фугасной авиабомбы ФАБ-1500 нанесли удар по насыпной переправе через Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщило Минобороны России.

Авиационный удар с применением ФАБ-1500 был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. В результате авиаударов цели были уничтожены говорится в заявлении ведомства

В министерстве подчеркнули, что результативный удар ФАБ-1500 подтверждается кадрами объективного контроля, полученных при помощи беспилотников.