Москва25 июнВести.Воздушно-космические силы РФ при помощи фугасной авиабомбы ФАБ-1500 нанесли удар по насыпной переправе через Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщило Минобороны России.
Авиационный удар с применением ФАБ-1500 был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. В результате авиаударов цели были уничтоженыговорится в заявлении ведомства
В министерстве подчеркнули, что результативный удар ФАБ-1500 подтверждается кадрами объективного контроля, полученных при помощи беспилотников.