СК имеет данные о разработке биооружия при участии Украины и США

Москва27 мая Вести.У Следственного комитета есть данные о разработке биологического оружия массового поражения при участии Минздрава Украины и при финансировании США. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает RT.

Речь идет, по данным ведомства, об использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии, относящихся к потенциальным биологическим поражающим агентам.

В ходе расследования уголовного дела с 2022 года <...> нами получены данные о финансировании Министерством обороны США (с участием сотрудников Минздрава Украины) разработки биологического оружия массового поражения приводятся слова Петренко на Международном форуме по безопасности

Уголовное дело возбуждено по статье о разработке, производстве, накоплении оружия массового поражения.