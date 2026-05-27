Москва27 маяВести.У Следственного комитета есть данные о разработке биологического оружия массового поражения при участии Минздрава Украины и при финансировании США. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает RT.
Речь идет, по данным ведомства, об использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии, относящихся к потенциальным биологическим поражающим агентам.
В ходе расследования уголовного дела с 2022 года <...> нами получены данные о финансировании Министерством обороны США (с участием сотрудников Минздрава Украины) разработки биологического оружия массового пораженияприводятся слова Петренко на Международном форуме по безопасности
Уголовное дело возбуждено по статье о разработке, производстве, накоплении оружия массового поражения.