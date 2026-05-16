Мальта первой в мире предоставит гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus Мальта обеспечит всех граждан бесплатным доступом к ChatGPT Plus

Москва16 мая Вести.Мальта стала первой страной в мире, которая предоставит всем своим гражданам бесплатный доступ к нейросети ChatGPT Plus. Об этом сообщила компания OpenAI.

Проект "Искусственный интеллект для всех", в рамках которого мальтийцам предоставят бесплатный доступ к нейросети, стартует уже в мае.

Благодаря этому курсу "Искусственный интеллект для всех" мы гарантируем, что каждый гражданин, независимо от его происхождения, получит возможность обрести уверенность и навыки, необходимые для процветания в цифровом мире заявил министр экономики Мальты Сильвио Шембри

Ранее OpenAI выпустила новую базовую модель GPT‑5.5 Instant, которая пришла на смену GPT‑5.3 Instant, представленной в марте.