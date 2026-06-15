"Свинцовое облако": журналист рассказал, как комплекс "Дым-2" защищает ракеты Журналист Рогаткин рассказал, как модули "Дым-2" охраняют позиции РВСН

Москва15 июн Вести.Дистанционно управляемые боевые модули "Дым-2" могут за считаные секунды поразить цель плотным потоком огня. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Александр Рогаткин.

Рогаткин сравнил работу комплекса со "свинцовым облаком". Он отметил, что модули могут функционировать как под управлением оператора, так и автоматически.

Свинцовое облако, выпущенное из 80 пулеметных стволов, любой беспилотник в считаные секунды превратит в дуршлаг указал он

Ранее в Ростехе сообщили, что антидроновая система "Зубр" уже заступила на боевое дежурство. Комплекс охраняет административные объекты и инфраструктуру топливно-энергетического комплекса.