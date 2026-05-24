В "Трансмашхолдинге" рассказали, как создавались двухэтажные вагоны для поездов

Москва24 мая Вести.Необходимость создания двухэтажных вагонов возникла перед прохождением зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Как сообщил генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа в интервью ИС "Вести", перед конструкторами стояла задача по увеличению числа пассажиров, которых может перевезти поезд.

Высота вагона нового типа должна была быть на метр выше, чем у одноэтажного, отметил Липа.

Но уместить туда нужно два этажа. Значит, единственный вариант, который оставался – это поднять его на метр вверх и опустить его на метр вниз. Нужно было найти два метра, потому что 2,1 метра – это, собственно, высота от пола до потолка сказал он

При этом специалистам необходимо было учесть также вес и габариты нового вагона, чтобы уместить все коммуникации внутри и соблюсти нагрузку на ось колесной пары.

Соответственно, нам надо было, чтобы двухэтажный вагон не весил больше, чем весит одноэтажный. И мы этого добились. Соответственно, изменены были конструктивные элементы, изменены были системы организации сварки кузова… Использованы другие материалы, другие марки стали рассказал Липа

В апреле участникам I Международного транспортно-логистического форума показали макет поезда для высокоскоростной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой.