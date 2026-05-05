Пенсионеров предупредили о мошенничестве с "медалями" ко Дню Победы Юрист Шляпина: мошенники обещают пенсионерам "медали" ко Дню Победы

Москва5 мая Вести.В преддверии Дня Победы мошенники применяют схему со звонками пожилым людям о вручении якобы памятных медалей, рассказала юрист Алина Шляпина.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, злоумышленники представляются сотрудниками местных администраций.

Они сообщают о якобы предстоящем вручении памятных медалей, приуроченных к 9 Мая сказала Шляпина

Она отметила, что основная цель аферистов - получение персональных данных, включая паспортные сведения и СНИЛС, которые затем могут использоваться для доступа к аккаунтам на "Госуслугах", оформления кредитов и других действий от имени жертвы.

Также преступники могут запрашивать данные банковских карт под предлогом "праздничных" выплат.

Ранее сообщалось, что в преддверии 9 Мая мошенники начали рассылать россиянам вредоносные файлы, замаскированные под поздравительные открытки якобы от глав регионов.