Москва5 маяВести.В преддверии Дня Победы мошенники применяют схему со звонками пожилым людям о вручении якобы памятных медалей, рассказала юрист Алина Шляпина.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, злоумышленники представляются сотрудниками местных администраций.
Они сообщают о якобы предстоящем вручении памятных медалей, приуроченных к 9 Маясказала Шляпина
Она отметила, что основная цель аферистов - получение персональных данных, включая паспортные сведения и СНИЛС, которые затем могут использоваться для доступа к аккаунтам на "Госуслугах", оформления кредитов и других действий от имени жертвы.
Также преступники могут запрашивать данные банковских карт под предлогом "праздничных" выплат.
Ранее сообщалось, что в преддверии 9 Мая мошенники начали рассылать россиянам вредоносные файлы, замаскированные под поздравительные открытки якобы от глав регионов.