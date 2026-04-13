Москва13 апр Вести.Мошенники рассылают сообщения о выплатах, компенсациях и подарках ко Дню Победы, чтобы узнать код из SMS или реквизиты карты. Об этом Киберполиция Ленинградской области сообщила в Telegram-канале.

По данным ведомства, аферисты рассылают сообщения с предложением «получить компенсацию по ссылке», звонят от имени Пенсионного фонда или банка и просят назвать реквизиты карты или код из SMS, создают фейковые сайты, где под предлогом получения «подарка» требуют ввести CVV и номер банковской карты. Также может использоваться схема с курьером, который якобы доставляет подарок и требует предоплату или данные карты для возврата.

Мошенники могут использовать праздничные темы – «выплаты», «компенсации», «подарки к 9 мая» – чтобы попытаться вытянуть деньги или данные. Будьте внимательны! предупредили в МВД

В полиции напомнили, что сообщать коды из SMS, пароли, данные карты (номер, CVV, срок) нельзя никому. Также опасно переходить по подозрительным ссылкам и заходить на неизвестные сайты, а тем более вводить там какие-либо данные. Если поступает звонок от официальной инстанции, лучше положить трубку и перезвонить по официальному номеру организации, указанному на ее сайте.