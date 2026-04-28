Боня: мне никто не платил за обращение к Путину

Боня заявила, что ей никто не платил за обращение к Путину Боня: мне никто не платил за обращение к Путину

Москва28 апр Вести.За обращение Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину никто не платил. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Блогер прокомментировала высказывания в сети Интернет, что ее выступление якобы проплатил Запад.

Никаких сценариев не было, никто мне не платил. Плюс ко всему с вами у меня нет никаких договоренностей, никакого сценария, как сейчас уже утверждают, и я вижу, как прорастает вот это все количеством огромных каких-то догадок, разборов моего послания сказала блогер

Также Владимир Соловьёв в эксклюзивном интервью с Викторией Боней для ИС "Вести" объяснил свою реакцию на ее обращение к президенту России.