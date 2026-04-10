Москва10 апрВести.Новая мировая война уже идет, только она приняла форму непохожую на две другие. Такое мнение президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин заявил в интервью ИС "Вести".
По его словам, основными участниками новой войны являются три великие державы – Россия, США и Китай, а между ними ряд других региональных государств.
Мировая война уже идет, просто она приняла форму непохожую на форму ни Первой, ни Второй мировой войны. Вот то, что произошло в Венесуэле; то, что происходит вокруг Ирана; то, что происходит на Украине – нарастающая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем. Вот это все элементы той новой мировой войны или вернее, аналога мировой войны, которая необходима сопровождает смену мирового порядкаобъяснил свою точку зрения Тренин
Ранее сообщалось, что европейские страны готовятся к вооруженному противостоянию с Россией.