Тренин: мировая война уже идет, просто она отличается от двух предыдущих

Москва10 апр Вести.Новая мировая война уже идет, только она приняла форму непохожую на две другие. Такое мнение президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, основными участниками новой войны являются три великие державы – Россия, США и Китай, а между ними ряд других региональных государств.

Мировая война уже идет, просто она приняла форму непохожую на форму ни Первой, ни Второй мировой войны. Вот то, что произошло в Венесуэле; то, что происходит вокруг Ирана; то, что происходит на Украине – нарастающая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем. Вот это все элементы той новой мировой войны или вернее, аналога мировой войны, которая необходима сопровождает смену мирового порядка объяснил свою точку зрения Тренин

Ранее сообщалось, что европейские страны готовятся к вооруженному противостоянию с Россией.