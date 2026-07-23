Террористы из стран Африки остались без оружия после ударов по портам Украины Удары по портам Украины лишили оружия африканских террористов

Москва23 июл Вести.Террористы из стран Африки и Ближнего Востока лишились оружия, поскольку перевозящие контрабанду торговые суда перестали заходить в украинские порты из-за ударов ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Вместе с сельскохозяйственной продукцией на Украину также морем поставлялось вооружение и техника, которая, кстати, частично уходила и в обратном направлении - террористическим группировкам стран Африки и Ближнего Востока. Таким образом, морская блокада черноморских портов Украины в первую очередь направлена на прекращение транзита вооружения сказал собеседник агентства

Накануне Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что судоходство в украинские порты остается остановленным уже четвертый день по решению компаний-судовладельцев. По его словам, власти готовят шаги, которые должны помочь вернуть морской коридор к стабильной работе, однако конкретные меры пока не называются.

Позже информацию о закрытии украинских портов подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский.