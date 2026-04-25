Москва25 апр Вести.Соединенные Штаты пытаются создать иллюзию своей значимости в Центральной Азии. Об этом информационной службе "Вести" заявил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Он также отметил, что масштаб сотрудничества России и Китая с Центральной Азией несоизмеримо больше, чем у США со странами региона.

Если вот мы будем сравнивать все аспекты взаимодействия Центральной Азии с Российской Федерацией, например, или с Китаем, или даже с той же Турцией, мы увидим, что глубина и ширина вопросов, по которым ведутся не только переговоры, но и сотрудничество, несоизмеримы с тем, что есть у США со странами Центральной Азии. Торговля, экономическое взаимодействие за редкими исключениями является слабым звеном взаимодействия США со странами региона. И, я думаю, что вот здесь как раз и есть попытка США каким-то образом за счет формирования таких надстроек [как "Шелковая семерка плюс (S7+)"] по крайней мере создавать иллюзию, что США как минимум сравнимы с Китаем и Российской Федерацией по важности для Центральной Азии заявил Притчин

Ранее председатель совета директоров инвестиционного фонда Central Asia Capital Антон Собин заявил, что инвесторы переводят свои капиталы в Центральную Азию, так как регион становится более безопасной и выгодной альтернативой, привлекая российский и международный бизнес, ищущий стабильность.