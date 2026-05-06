Москва6 мая Вести.Китай не станет покупать американскую нефть, так как осознал, что США относятся к нему как к конкуренту и прямому врагу. Такое мнение ИС "Вести" высказал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По его словам, США активно предлагают себя в качестве экспортера нефти, агрессивно навязывая себя Индии. Аналогичный процесс идет с Китаем, отмечает эксперт.

До этого, кстати, Соединенные Штаты активно предлагали себя в качестве поставщика СПГ. Но на самом деле рассчитывать на то, что Китай сейчас начнет переключаться на нефть из США весьма наивно, потому что Китай уже осознал, что Соединенные Штаты воспринимают Китайскую Народную Республику как конкурента во всех сферах: экономика, политика. И видно, что Соединенные Штаты прицельно начали борьбу с Китаем. И возникает вопрос: зачем Китаю сейчас покупать нефть у страны, которая считает тебя не конкурентом, а наверное, прямым врагом, создает вокруг тебя экономические, военные, геополитические альянсы, пытается тебя отрезать от источников нефти? … Если Китай отказался от закупок СПГ, зачем ему закупать американскую нефть? Поэтому, конечно, Китай на эту приманку не поддастся сказал эксперт

Ранее корреспондент ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный заявил, что США уже лишили Европу дешевого газа, а теперь хотят отрезать Китай от дешевой нефти.