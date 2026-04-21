Москва21 апр Вести.Расширение буферной зоны в Сумской области сократит количество атак ВСУ на Ленинградскую область. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Как отметил эксперт, Сумская область рассматривалась противником как плацдарм для запуска беспилотников по отдаленным российским регионам, включая Ленинградскую область.

По его словам, есть косвенные подтверждения, что оттуда уже запускали дроны.

Они шли над Польшей и странами Балтии и частично по маршруту вдоль границы России рядом с Белоруссией. Таким образом, они уходят чуть-чуть от границы где-то на 100 километров, может, даже меньше. Идут на север, а потом уже разворачиваются на восток и наносят удары уже непосредственно по Ленобласти сказал Кнутов

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские военнослужащие постепенно расширяют зону безопасности на сопредельной с Украиной территории. По его словам, этот процесс будет продолжаться, пока не исчезнет угроза для приграничных российских регионов.