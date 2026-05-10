Мединский о решении суда на Украине: история – это оружие

Москва10 мая Вести.История является настоящим оружием, что прекрасно понимают на Украине и поэтому так ее боятся. Таким мнением поделился помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Он прокомментировал решение Шевченковского районного суда Киева, который заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы за участие в написании учебника по истории для 11-го класса "История России. 1945 год — начало XXI века".

Кажется, такого приговора "за учебники" история еще не знала… Значит, история – это оружие написал Мединский в мессенджере MAX

По его словам, подобное решение также свидетельствует о том, что в прокуратуре Украине работают "не такие уж дураки".

Понимают. И, судя по реакции, боятся подчеркнул помощник президента РФ

Кроме того, он поделился письмом от российских военнослужащих, в котором они рассказали, что в минуты отдыха слушают "Рассказы из русской истории" Мединского. Политик пожелал бойцам вернуться домой с победой и отметил, что если его работа "хоть каплю помогает", значит жизнь не проходит зря.