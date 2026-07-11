Москва11 июл Вести.Чешская теннисистка Линда Носкова стала победительницей Уимблдонского турнира, проходящего на травяных кортах Лондона.

В финальном матче девятая сеяная Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову, посеянную под десятым номером, со счетом 6:2, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. Во втором сете Мухова сумела отыграть пять матчболов.

Для 21-летней Носковой этот титул стал первым на турнирах Большого шлема. Ранее ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Победа на Уимблдоне также принесла чешской спортсменке третий титул под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Финал Носковой и Муховой стал историческим и для Чехии – впервые в истории турниров Большого шлема в решающем матче женского одиночного разряда встретились две представительницы этой страны.

Ранее сообщалось, что в юниорском Уимблдоне победила российская теннисистка Анна Пушкарева. В финальном матче 17-летняя спортсменка обыграла китаянку Сунь Синьжань.