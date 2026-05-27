Спартаковцам покажут, как делали трофей, который развалился в руках Пабло Солари "Спартак" пригласили в Гусь-Хрустальный на завод, изготовивший сломавшийся кубок

Москва27 мая Вести.У московского футбольного клуба "Спартак" в межсезонье намечается необычная туристическая поездка. Как стало известно прессе, футболисты полным составом могут отправиться в Гусь-Хрустальный.

Причиной для поездки стало официальное приглашение от местных властей. Администрация города пригласила столичный клуб на экскурсию на местный Хрустальный завод, сообщили представители муниципалитета.

Визит имеет символическое значение: именно там были изготовлены детали для того самого Кубка России, который развалился в руках Пабло Солари.

"Спартак" выиграл Кубок России, обыграв в финальном матче "Краснодар" в серии пенальти. Во время празднования кубок был поврежден, что происходит с ним уже не в первый раз. Ранее хрустальную награду ломали игроки ЦСКА и "Локомотива".