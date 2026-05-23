Москва23 маяВести.Китай выразил глубокую обеспокоенность сообщениями об ударе беспилотника по колледжу в Старобельске, заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун.
Китай обратил внимание на сообщения об ударе беспилотника по школе в Старобельске и выражает глубокую обеспокоенность в связи с жертвами, особенно среди студентов. Китай осуждает любые атаки, направленные против невинных гражданских лицотметил Фу Цун
Затягивание украинского кризиса, обострение обстановки на фронте и огромные страдания людей - это то, чего не хочет ни одна страна, в том числе Китай, заключил Фу Цун.