Москва23 маяВести.Заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при ООН Тэмми Брюс на заседании Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций в связи с ударом по общежитию в Старобельске призвала прекратить гибель и разрушения, связанные с украинским конфликтом.
Она также отметила, что Соединенные Штаты следят за ситуацией в Старобельске.
Смерть и разрушения должны быть немедленно прекращенызаявила Брюс
Между тем постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен сообщениями об ударе по колледжу в Старобельске.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью 22 мая нанесли удар по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). Шесть человек погибли, еще 39 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.