Зампостпреда США при ООН Брюс призвала остановить смерти от конфликта на Украине

Москва23 мая Вести.Заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при ООН Тэмми Брюс на заседании Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций в связи с ударом по общежитию в Старобельске призвала прекратить гибель и разрушения, связанные с украинским конфликтом.

Она также отметила, что Соединенные Штаты следят за ситуацией в Старобельске.

Между тем постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен сообщениями об ударе по колледжу в Старобельске.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью 22 мая нанесли удар по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). Шесть человек погибли, еще 39 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.