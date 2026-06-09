Москва9 июн Вести.Киргизия одержала убедительную победу, получив место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН, российскую сторону радует это событие, поскольку республика является союзницей РФ по Организации Договора о коллективно безопасности (ОДКБ). Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову.

Он отметил, что выборы были "довольно увлекательными".

Во-первых, я хочу поздравить Киргизию с избранием. С избранием непостоянным членом Совета. Это была убедительная победа. Да, не в первом туре. Да, у них был серьезный соперник в виде Филиппин, но Киргизия лидировала с первого тура. И в последнем она удержала уже убедительную победу. И я искренне поздравляю наших киргизских друзей, с которыми нам предстоит провести вместе два года в Совете Безопасности. Это хорошая новость сообщил Небензя

Он также прокомментировал провал на выборах Германии, отметив ее достаточно агрессивную предвыборную кампанию и попытку купить голоса у других стран. В итоге Берлин предсказуемо обвинил в проигрыше Россию.

Я на самом деле польщен этой оценкой. И той степенью влияния, которое, оказывается, мы имеем в глазах наших партнеров ООН Германии, но они просто не отдают себе отчет, что дело не в России, а проголосовали не за Германию многие страны, потому что просто они видят политику современной Германии на международное арене, их менторство, их стремление все сделать по-своему, их откровенный милитаризм. Для Германии это очень болезненный удар добавил он

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что его страна не получила временного членства в СБ ООН из-за поддержки Украины. По его мнению, Росси "повела кампанию" против Германии, поскольку не хочет "видеть в Совете Безопасности такой голос за столом переговоров".