Bild: Бербок хотят вызвать в бундестаг после провала Германии на выборах в ООН

Bild: в Бундестаг хотят вызвать Бербок из-за провала ФРГ на выборах в СБ ООН Bild: Бербок хотят вызвать в бундестаг после провала Германии на выборах в ООН

Москва7 июн Вести.Депутаты бундестага от фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены заслушать бывшую главу МИД Германии Анналену Бербок по вопросу провала Германии на выборах непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, пишет немецкая газета Bild.

Депутат от ХСС Штефан Майер считает, что Бербок обязана отчитаться о своих шагах по поддержке кандидатуры Германии, отмечает газета.

Мы должны тщательно изучить причины этого позорного поражения на выборах приводит Bild слова Майера

В региональной группе для Западной Европы выделили два места в СБ ООН. Их заняли Португалия и Австрия, получившие 134 и 131 голос соответственно. Германия набрала лишь 104 голоса.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Германия занимала невыгодное положение, поскольку "поздно вступила" в гонку.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что обвинения в адрес России по поводу неизбрания Германии в СБ ООН вызывают улыбку.