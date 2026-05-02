Вадефуль: Германия не сможет отказаться от ядерного зонтика США

Вадефуль: Германия не сможет найти замену ядерному зонтику США Вадефуль: Германия не сможет отказаться от ядерного зонтика США

Москва2 мая Вести.Германия не сможет в ближайшие годы найти замену ядерному зонтику США, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Замена ядерного зонтика США в обозримом будущем недостижима и, с моей точки зрения, нежелательна приводит FAZ слова Вадефуля

Согласно п. 3 Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, Германия отказалась от производства атомного, биологического и химического оружия.

США имеют собственное ядерное оружие на военных базах в Германии.

В марте 2010 года Бундестаг предоставил правительству Германии мандат на ведение с США переговоров о вывозе американского ядерного оружия из Германии.

Однако немецкое правительство заявило, что не намерено предпринимать каких-либо односторонних действий без согласования с партнерами по НАТО.