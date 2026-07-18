Глазьев заявил об отсутствии славянского единства Госсекретарь Союзного государства Глазьев: славянского единства пока нет

Москва18 июл Вести.Пока славянского единства нет, считает государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев. Об этом он заявил перед началом круглого стола "Фундаментальные основы Союзного государства и современные геополитические вызовы" в рамках Дней Союзного государства на фестивале "Славянский базар" в Белоруссии.

Как цитирует Глазьева ТАСС, украинцы и представители ряда стран Восточной Европы не смогли принять участие в фестивале из-за политических репрессий Киева.

К сожалению, здесь, на "Славянском базаре", мы вынуждены констатировать, что славянского единства пока нет. Более того, недружественные нам политические силы разъединяют нас, это видно сегодня и по составу участников сказал он

Ранее певица Татьяна Буланова поделилась, что фестиваль отличается особенной атмосферой. По ее словам, она может сравнить мероприятие с другими и дать оценку.