Киселёв напомнил о псевдогуманизме Европы и США Киселёв: Европа и США вступили в эпоху Просвещения казнями и работорговлей

Москва7 июн Вести.Начало эпохи Просвещения датируется второй половиной XVII века, и еще почти столетие в "просвещенной" Европе продолжали рубить головы и сжигать на кострах ведьм, а в Америке процветала работорговля. Так Дмитрий Киселёв прокомментировал статью британского историка Энтони Бивора, по словам которого "Пока Европа становилась человечнее, Россию разрывало насилием", сообщает ИС "Вести".

В XVII, XVIII и даже в XIX веках на Западе процветала работорговля. Особенно усердствовала именно Великобритания, где этот промысел был поставлен под государственный контроль. Миллионы жителей Африканского континента были насильно вывезены в Америку для работы на плантациях просто как скот в трюмах кораблей. Многие погибали в пути напомнил Киселёв

Также он отметил, что евгеника – учение об и улучшении человека с помощью селекции – зародилась в умах британских ученых, а свое развитие эта идея получила в Третьем рейхе.

Концлагеря первыми начали устраивать также англичане в Южной Африке в конце XIX века. [Адольф] Гитлер изобретение усовершенствовал. Общий итог деятельности Германии в те годы – под 80 миллионов жертв на планете. "Гуманные" американцы и британцы в феврале 1945 [года] устроили ковровые бомбардировки в Дрездене. Потом пришла очередь "гуманных" бомбардировок Токио, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки сказал Киселёв

По его словам, антироссийские статьи в западных СМИ создаются ради того, чтобы расчеловечить Россию и ее народ и подготовить Европу к большой войне.