Москва2 маяВести.В Казахстане работают над созданием образовательной инфраструктуры по модели Сириуса. Об этом заявила ИС "Вести" председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева.
По ее словам, ранее в Алма-Ате дали старт строительству школы, в Астане обсуждается создание целого образовательного кластера.
Это предмет гордости, это предмет как раз тех самых стратегических соглашений между Владимиром Владимировичем Путиным, Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, министерством просвещения и советом федеральной территории Сириус. Фактически мы говорим об интегрированных программах обучения с 1 по 11 класс для школьников... Молодежный научный парк, исследования, направленные как на науки о жизни, так и на высокие технологии. Транспорт и искусственный интеллект. Это то, что интересует, то, что привлекает и то, что действительно может породить вокруг школы и этого кластера ту среду, которая, например, есть у нас на федеральной территории Сириус. Среда, которая внедряет предложения молодых людей и создает все возможности для того, чтобы технологии развивались и создавались новые рабочие местасказала Шмелева
Она отметила, что в Алма-Ате выделен для застройки участок размером 12,5 гектара.
Уже закончена концепция, ведется проектирование общеобразовательной школы, центра дополнительного образования и кампуса. Есть этапность строительства, проектирование ведется. В рамках межправительственного соглашения, которое, я уверена, будет подписано в рамках государственного визита, мы получим все права для того, чтобы созданное фондом "Талант и успех" представительство в Республике Казахстан могло полноценно перейти уже к проектированию и строительству этой инфраструктурызаявила Шмелева
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в мае 2026 года планирует посетить Казахстан с государственным визитом.