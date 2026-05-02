В Казахстане создадут образовательную инфраструктуру по модели Сириуса Шмелева: в Казахстане создадут образовательную инфраструктуру по модели Сириуса

Москва2 мая Вести.В Казахстане работают над созданием образовательной инфраструктуры по модели Сириуса. Об этом заявила ИС "Вести" председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева.

По ее словам, ранее в Алма-Ате дали старт строительству школы, в Астане обсуждается создание целого образовательного кластера.

Это предмет гордости, это предмет как раз тех самых стратегических соглашений между Владимиром Владимировичем Путиным, Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, министерством просвещения и советом федеральной территории Сириус. Фактически мы говорим об интегрированных программах обучения с 1 по 11 класс для школьников... Молодежный научный парк, исследования, направленные как на науки о жизни, так и на высокие технологии. Транспорт и искусственный интеллект. Это то, что интересует, то, что привлекает и то, что действительно может породить вокруг школы и этого кластера ту среду, которая, например, есть у нас на федеральной территории Сириус. Среда, которая внедряет предложения молодых людей и создает все возможности для того, чтобы технологии развивались и создавались новые рабочие места сказала Шмелева

Она отметила, что в Алма-Ате выделен для застройки участок размером 12,5 гектара.

Уже закончена концепция, ведется проектирование общеобразовательной школы, центра дополнительного образования и кампуса. Есть этапность строительства, проектирование ведется. В рамках межправительственного соглашения, которое, я уверена, будет подписано в рамках государственного визита, мы получим все права для того, чтобы созданное фондом "Талант и успех" представительство в Республике Казахстан могло полноценно перейти уже к проектированию и строительству этой инфраструктуры заявила Шмелева

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в мае 2026 года планирует посетить Казахстан с государственным визитом.