Пассажир на "Титанике": в МИД РФ раскритиковали идею о включении Польши в G20 МИД России: аргументы Польши в пользу вступления в G20 звучат неубедительно

Москва12 июн Вести.Аргументы Польши в пользу постоянного членства в "Группе двадцати" звучат неубедительно. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости.

Бердыев напомнил, что при председательстве США в G20 в 2026 году Польша присутствует лишь как приглашенная страна, но, разумеется, хочет обрести статус постоянного члена объединения, ссылаясь на то, что выражает мнение всего Евросоюза (ЕС).

Однако, по его словам, Европа и так имеет достаточное количество государств-представителей в "двадцатке" и присутствует там в качестве организации — ЕС.

Еще один аргумент Польши — ее вхождение в топ-20 экономик мира, однако, как отметил Бердыев, и этот аргумент оказался неубедительным.

Смотря какими расчетами руководствоваться. По отдельным выкладкам это так, по другим — нет. В любом случае Варшава находится где-то у подножия пирамиды. Кроме того, важна динамика на будущее. Польша — кровь и плоть от ЕС, а он стагнирует…За последние три года российская экономика выросла на 10%, а европейская всего лишь на 3%. Это свидетельство экономического выгорания есовцев, а Польша — пассажир на "Титанике" подчеркнул дипломат

Ранее сообщалось, что Россия пока не получила от США официального приглашения для президента Владимира Путина на участие в саммите "Группы двадцати".