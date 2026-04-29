Москва29 апр Вести.Большую часть времени участники саммита "Большой двадцатки" (G20) посвятят критике России, а не вопросам объединения и экономики. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, пока повестка предстоящего саммита в Вашингтоне туманна.

Хотя я уверен, что большую часть этой встречи они посвятят критике России. Ну, в общем-то, пусть подумают об экономической составляющей, тем более, что "Большая двадцатка" создавалась как экономическое объединение. Поэтому, я думаю, что надо посмотреть, чем это закончится. Но мне кажется, сам Трамп пока не может понять, чего он в итоге хочет. У него меняются решения. Утром одно решение, вечером другое, на следующее утро третье. То есть такая чехарда идет отметил Джабаров в интервью

Ранее сообщалось, что премьер Португалии всполошил ЕС, поддержав идею пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20.

Саммит G20 Вашингтон планирует провести в декабре текущего года в Майами.