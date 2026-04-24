Дмитриев: через 2 месяца Туск приедет в РФ просить о поставках энергоресурсов

Дмитриев напомнил Туску об энергетическом кризисе Дмитриев: через 2 месяца Туск приедет в РФ просить о поставках энергоресурсов

Москва24 апр Вести.Через несколько месяцев премьер-министр Польши Дональд Туск отправится в Россию, чтобы просить Москву о поставках энергетических ресурсов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал слова Туска, который порадовался, что на заседании Европейского совета отсутствуют русские.

Увидимся через два месяца, когда вы приедете в Россию просить о помощи в энергоснабжении написал в X Дмитриев

Он также посоветовал премьеру запастись необходимым количеством топлива для авиаперелета.

Ранее Дмитриев прокомментировал планы США пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит "Группы двадцати". Он отметил, что Россия всегда была частью G20.