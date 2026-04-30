В Кремле дали оценку попыткам ЕС не дать зарубежным гостям приехать на 9 Мая Песков назвал ребячеством попытки ЕС не дать зарубежным гостям приехать на 9 Мая

Москва30 апр Вести.Попытки властей Евросоюза (ЕС) не дать зарубежным гостям приехать в Москву на парад в честь 9 Мая – дурость и ребячество. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают попытки ряда стран помешать "своим" поехать в Россию на празднование Дня Победы.

Негативно​​​. Знаете, это какое-то такое ребячество со знаком минус. То есть вроде бы они называют себя европейцами, членами одной большой европейской семьи и не дают пролет, только бы никто не летел в нашу сторону. Это дурость сказал Песков

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что всегда есть обходные пути. Так, например, Литва и Латвия решили закрыть свое небо для самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Политик не стал отказываться от поездки в РФ, и будет добираться до Москвы на автомобиле через Польшу и Белоруссию.