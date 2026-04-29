Москва29 апрВести.Российские бойцы после освобождения Ильиновки зашли в Долгую Балку под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко агентству ТАСС.
Западнее Ильиновки российские военнослужащие также продвинулись по хребту и уже вошли в Долгую Балкуприводит ТАСС слова Марочко
Минобороны сообщило об освобождении Ильиновки 28 апреля. По словам Марочко, освобождение этого населенного пункта позволяет российским бойцам окружить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке.