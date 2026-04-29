Марочко: после освобождения Ильиновки бойцы вошли в Долгую Балку

Российские бойцы вошли в Долгую Балку после освобождения Ильиновки Марочко: после освобождения Ильиновки бойцы вошли в Долгую Балку

Москва29 апр Вести.Российские бойцы после освобождения Ильиновки зашли в Долгую Балку под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко агентству ТАСС.

Западнее Ильиновки российские военнослужащие также продвинулись по хребту и уже вошли в Долгую Балку приводит ТАСС слова Марочко

Минобороны сообщило об освобождении Ильиновки 28 апреля. По словам Марочко, освобождение этого населенного пункта позволяет российским бойцам окружить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке.