Поддубный: разведка РФ вскрывает передвижение ВСУ в Константиновке

Москва14 апр Вести.Российские военные держат под огневым контролем позиции противника в Константиновке. Об этом военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем канале в мессенджере MAX.

Константиновка - на новых кадрах, что передали бойцы войск беспилотных систем "Южной" группировки, уничтожение десятка украинских боевиков на константиновском направлении. Наша разведка вскрывает передвижение личного состава ВСУ круглосуточно отметил он

Поддубный пояснил, что те, кто оказывают сопротивление без попыток сдачи в плен, уничтожаются.

Пехота ВСУ ликвидируется системно. О своих высоких потерях говорит и сам противник. Медийные украинские офицеры признают, что центр Константиновки под постоянным плотным огнем наших "тяжелых" артиллеристов, а западная часть города регулярно обрабатывается ФАБами и ударными дронами отметил он

Поддубный также указал, что армия РФ также держит под контролем въезды в город и основные дороги, потому для ВСУ существенно затруднены подвоз, ротация и эвакуация своих солдат.

Ранее в интервью ИС "Вести" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в Константиновке идут ожесточенные бои в районе промзоны и железнодорожного вокзала.