Военкор объяснил, почему группировка ВСУ в Константиновке обречена Военкор рассказал, как бойцы ВС РФ выдавливают противника из Константиновки

Москва15 июн Вести.Продвижение ВС РФ в Константиновке идет сразу с нескольких направлений, в центре города российские штурмовики отрезали пути к отступлению разрозненным группам противника. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военкор Владимир Разин.

Движение идет сразу с нескольких направлений. Это восточный фланг, это восточная часть города, западная часть города и южная. В нескольких местах в центре города наши штурмовые группы с запада и востока друг с другом встретились, тем самым обрезав разрозненные группы противника, которые остаются в центре и в промзоне, где сейчас продолжается зачистка, и все давление идет на северную часть населенного пункта, выдавливая, соответственно, противника из него сообщил Разин

Военкор добавил, что боевики ВСУ не смогут долго сопротивляться.

Эта часть города по большей части в частной застройке, многоэтажных домов нет, соответственно, противнику долго и укрываться там не придется. Почему? Потому что также работает очень серьезно как артиллерия, так и авиация добавил он

Военкор подчеркнул, что ВС РФ работают не только на северных окраинах Константиновки, успехи есть и западнее населенного пункта.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за сутки в Константиновке были освобождены более 100 зданий. Отмечалось, что бойцы Южной группировки ВС РФ активно наступают в юго-западной части населенного пункта.