Москва26 апр Вести.Командир штурмовой роты с позывным Лева в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал, как российским военным удалось взять опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе.

По его словам, командир бригады поставил задачу российским военным максимально скрытно продвинуться в тыл противника по лесополосам и зайти на опорные пункты.

Мы рывком где-то за минут 20 километра три, наверное, прошли… Там целая сеть была опорных пунктов. Зашел в траншею, слышу, работает генератор. То есть, значит, противник сидит… Мы их застали врасплох… Накрыли в тылу их расчет коптеров… Одного из коптерщиков взял, … вышел на связь, … после чего пришел еще один противник. Я его разоружил и пытался его посадить в угол, убрать, потому что один за спиной, один спереди. Пока я проводил перед собой, он схватился за автомат, потому что блиндаж был узкий, … и пытался его вырвать, на меня направить. Второй, который был со мной, тоже пытался ему помочь. И второй, когда пытался на курок нажать, я увидел, в это время вытаскивал нож. Я увидел, как он за рукоятку пистолетную схватился. В этот момент отодвинул автомат от себя, и, получается, застрелил того, а этого я уже потом добил ножом рассказал Лева

Как отметил командир, позже выяснилось, что там еще было 12 человек

Нас еще уберегло… Там дерево было, в обхвате, наверное, метр, … оно здоровое было, а когда более-менее успокоилось, я вышел и посмотрел – от него остался пенек. Химией травили … С химией было тяжеловато. Ну, выстояли. Опыт пацанов, опыт мой принес результат. Выдержали, … отбили, перекрыли им кислород, чтобы никто не подходил, не привозили ни боеприпасы, ничего добавил Лева

Ранее командир штурмового взвода с позывным Юмат рассказал, что российские военнослужащие при захвате опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) вчетвером взяли 10 боевиков.