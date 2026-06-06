Москва6 июн Вести.Офицер Вооруженных сил России Рапирхан Исмаилов рассказал ИС "Вести" о самом сложном штурме украинского опорного пункта в селе Водяное Донецкой Народной Республики. По его словам, выполнение этой боевой задачи останется у него в памяти на всю жизнь.

Мы знаем то, что этот опорник мы должны забрать. И на вторые сутки пришла команда по радийке … "Все, готовимся, идем на зачистку". И все, прыгаю в окоп, как бы у нас артиллерия поработала. Прыгаю в окоп, иду первым … номером. Как бы чисто, но из окопа, вот боковая стена, вижу, как выходит ствол, направляется. Я понял то, что они внутри стены. Лисья нора, и сделано, ты не отличишь от стены окопа, от земли то, что она может там даже дверь быть или что-то. Просто открывается и начинается стрельба. Это такой момент, который никогда не забуду. Бой был тяжелый, но мы забрали опорник рассказал Исмаилов

Ранее командир штурмовой роты с позывным Лева рассказал, как российским военным удалось взять опорный пункт вооруженных сил Украины в Гуляйполе.