Посольству России в Париже заблокировали банковские карты для оплаты бензина Дипломат Мешков: посольству РФ во Франции запретили оплачивать картами бензин

Москва1 мая Вести.Дипмиссии РФ в Париже заблокировали карты для оплаты бензина, это нарушающий Венскую конвенцию прецедент, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

Сейчас с подачи, правда, не французского, а бельгийского банка, нам – посольству – заблокировали карточки на оплату бензина, что является нарушением и Венской конвенции, и тех же санкционных норм, которые принимает Евросоюз сказал дипломат агентству

Он отметил, что это "существенный удар", учитывая рост цен на топливо в ЕС на фоне энергетического кризиса. Как указал посол, провести оплату не получается даже через французский банк. По словам Мешкова, данный прецедент случился на этой неделе. Такого не происходило ни разу, начиная с 2022 года.

Дипломат особенно подчеркнул, что блокировка карт для оплаты топлива – это "нарушение даже тех исключений, которые Евросоюз делает из санкционных списков".

Ранее Мешков предупредил россиян о рисках возникновения непредвиденных сложностей при пересечении границы Франции.