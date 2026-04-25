Москва25 апрВести.Высказывания посла Франции в Москве Николя де Ривьера об интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова телекомпании "Франс Телевизьон" не соответствуют фактам и являются "автоголом". Об этом сообщили в российском дипведомстве.
Ранее посол заявил, что Франция привержена свободе прессы.
И доказательством тому является то, что министр иностранных дел России имеет свободный доступ к французскому телевидениюприводит МИД РФ слова дипломата
Как отметили в дипведомстве, его слова никак не подтверждаются на практике.
Не можем оставить без внимания "автогол" посла Франции в России Николя де Ривьера… посол позволил себе утверждения, не выдерживающие никакой объективной проверки фактамиговорится в сообщении
В российском МИД напомнили, что российские журналисты регулярно сталкиваются с ограничениями доступа к мероприятиям во Франции, а в 2024 году ряду СМИ отказали в аккредитации на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что заявления о свободе слова расходятся с реальной практикой, поскольку Франция на самом деле не готова учитывать альтернативные точки зрения.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж начал травлю журналистов за интервью с Лавровым. По ее мнению, это ставит под сомнение французские якобы принципы свободы слова.